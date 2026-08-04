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डीवाई पाटिल ने जनसेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया : श्रवण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉ. पाटिल एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाजसेवी और राजनेता थे, जिन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंत्री ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

डीवाई पाटिल ने जनसेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया : श्रवण

ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि डॉ. पाटिल एक शिक्षाविद, समाजसेवी और राजनेता रहे थे। उन्होंने राज्यपाल के तौर पर बिहार में शिक्षा, स्वास्थ और जनसेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था। उनका जीवन प्रेरणादायक था। मंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

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