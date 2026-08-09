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युवा 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर फोकस करें : संजय सेठ

By Amit Watts
हिन्दुस्तान, धनबाद
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रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने आईआईटी आईएसएम धनबाद में युवाओं को अपील की कि वे आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर ध्यान दें। उन्होंने स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्व पर जोर दिया। 20वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह 10 अगस्त तक चलेगा।

युवा 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर फोकस करें : संजय सेठ

रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने शनिवार को आईआईटी आईएसएम धनबाद में युवाओं व शोधकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि पिछले 100 वर्षों की उपलब्धियों तक सीमित न रहें। आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर फोकस करें। तकनीक तेजी से बदल रही है और ऐसे में इंतजार करना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रिसर्चर्स से लैब से बाहर निकलकर देश की जरूरतों के अनुरूप नई टेक्नोलॉजी और समाधान विकसित करने का आह्वान किया। संजय सेठ ने शनिवार को आईआईटी आईएसएम धनबाद में 20वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग संगोष्ठी एवं इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आईआईटी धनबाद और इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई) के संयुक्त सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम 10 अगस्त तक चलेगा। देशभर के प्रमुख इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, रिसर्चर, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, स्टार्टअप, एमएसएमई और छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वक्ताओं ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया।

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स्वदेशी तकनीक का महत्व

संजय सेठ ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बन चुका है। आज 102 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक, स्टार्टअप और एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्वदेशी रक्षा तकनीक की ताकत का उदाहरण है। भारत ने पहले जिन युद्धों में विदेशी हथियारों पर निर्भरता देखी, अब ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रभावी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में माइनिंग पर काफी काम हुआ है। अब केवल खनन तक सीमित रहने की बजाय मैन्यूफैक्चरिंग व बाय प्रोडक्ट पर ध्यान दें।

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रिसर्च और उद्योग के बीच सहयोग

आईएनएई अध्यक्ष जेडी पाटिल ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य युवा इंजीनियरों और रिसर्चर्स को नई टेक्नोलॉजी पर काम करने, रिसर्च को उत्पाद और तकनीक में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने रणनीतिक और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए एकेडमिया, इंडस्ट्री और स्टार्टअप के बीच मजबूत सहयोग पर जोर दिया।

युवाओं की जिम्मेदारी

सेल चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार पांडा ने कहा कि तेजी से बदलते बिजनेस और टेक्नोलॉजी के दौर में इंडस्ट्री को लगातार खुद को बदलना होगा। प्रो. संघमित्रा बंदोपाध्याय ने युवाओं से देश की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखकर रिसर्च करने और जिम्मेदार एवं एथिकल इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने की अपील की। आईआईटी धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि एकेडमिया, इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और पॉलिसी मेकर्स को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मौके पर प्रो. अमित राय दीक्षित समेत अन्य ने संबोधित किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय सेठ ने युवाओं से क्या अपील की?
संजय सेठ ने युवाओं से अपील की कि वे आने वाले 100 वर्षों के लिए तकनीक और नवाचार पर फोकस करें।
Amit Watts

लेखक के बारे में

Amit Watts

शॉर्ट बायो: अमित वत्स पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा का कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित वत्स पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना नाम हैं। पत्रकारिता में 23 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान धनबाद संस्करण में एजुकेशन व रोजगार से जुड़े बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। एजुकेशन बीट पर मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर
अमित ने करियर की शुरुआत वर्ष 2002 में दैनिक जागरण से की। बहुत ही कम समय में प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। प्रारंभिक वर्षों में ही एजुकेशन बीट पर पकड़ बनाई। वर्ष 2009 में हिन्दुस्तान से जुड़े। उसके बाद पिछले 16 वर्षों से हिन्दुस्तान में शिक्षा समेत अन्य बीट का नेतृत्व कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए भी लगातार खबरें लिख रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्टभूमि और एजुकेशन रिपोर्टिंग
बीएड, एमए एजुकेशन के साथ ही मॉस कम्युनिकेशन की पढ़ाई का लाभ अमित को एजुकेशन बीट की रिपोर्टिंग में मिला। इसकारण एजुकेशन बीट पर कमांड होने के साथ ही आईआईटी धनबाद, यूनिवर्सिटी शोध की खबरें, वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने व एक्सक्लूसिव स्टोरी लिखते हैं।


शिक्षा और रोजगार
शिक्षा को सीधे आर्थिक अवसरों और रोजगार से जोड़ने पर केंद्रित विश्लेषण समेत अन्य एक्सक्लूसिव खबरें लिखी है। शिक्षा से संबंधित खबरों पर अमित की गहरी समझ है। अमित का मानना है कि तथ्य आधारित व विश्वसनीयता पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। पाठकों को सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। रिपोर्टिंग में विशेषकर छात्र केन्द्रित दृष्टिकोण जरूरी है।


विशेषज्ञता
- नई शिक्षा नीति कैसे बदल रही है
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- छात्रों के लिए तनावमुक्त तैयारी
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