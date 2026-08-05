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मंत्री के नाराजगी के बाद हटाए गए दुद्धी सीएचसी अधीक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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मंत्री के नाराजगी के बाद हटाए गए दुद्धी सीएचसी अधीक्षक मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के दुद्धी सीएचसी के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था मिली थी। जिसको लेकर उ

मंत्री के नाराजगी के बाद हटाए गए दुद्धी सीएचसी अधीक्षक

सोनभद्र, संवाददाता। जनपद में 22 जुलाई को दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा के दुद्धी सीएचसी के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था मिली थी। जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी। जिसको देखते हुए सीएमओ डॉ.रमेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉ.शाह आलम को मंगलवार को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया। उनके स्थान पर डा.वरूणा निधि को नया चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया गया है। जनपद के प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने 22 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी का औचक निरीक्षण किया था। वार्ड में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई थी।

साथ ही कई बेड पर बेडशीट न होने पर उन्होंने अधीक्षक को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए थे। उअस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करते हुए कमियों पर नाराजगी जताई थी और तत्काल सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी अस्पताल में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा भी पूर्व में अस्पताल के कई मामले सामने आए थे। जिसके बाद सीएमओ की तरफ से डॉ.शाह आलम को सीएचसी अधीक्षक पद से हटा दिया गया। सीएमओ डॉ.रमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रभारी मंत्री के निरीक्षण में कमियां मिलने के बाद भी उसमें सुधार नहीं किया गया था, जिसके बाद उनको पट से हटा दिया गया है।

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