केन्द्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले, गोमूत्र से बनाई जा रही है कैंसर की दवा

केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (जेएवाई) में कैंसर इलाज को शामिल करने के एक प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्रालय अध्ययन कर रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि गोमूत्र का इस्तेमाल आज कई दवाइयां तैयार करने में किया जाता है। गोमूत्र से कैंसर की दवा भी बनाई जा रही है। उन्होंने का कहना है कि हमारा आयुष्मान मंत्रालय भी इस पर काम कर रहा है।

इस योजना में कैंसर को शामिल क्यों नहीं किये जाने के एक सवाल के जवाब में चौबे ने यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्र एक अलग योजना के तहत वर्तमान में तीन प्रकार के कैंसर का उपचार प्रदान कर रहा है, और अब जेएवाई के तहत इस घातक बीमारी को शामिल करने के प्रस्ताव पर अध्ययन किया जा रहा है।

#WATCH Ashwini Choubey, Minister of State for Health: Several medicines are prepared today using cow urine, including the medicines for Cancer. Our Ayushman Ministry is also working on this. pic.twitter.com/OD3nWEj9ta