योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें : गुलाब देवी

जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी शुक्रवार दोपहर जिले के एक दिवसीय दौरे पर अमरोहा पहुंची। कलक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। कहा कि औपचारिकता से दूर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत माता-पिता के निधन से प्रभावित दो बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह सहायता के लिए प्रमाण पत्र व कोविड-19 के दौरान माता अथवा पिता में से किसी एक का निधन होने वाले आठ बच्चों को लैपटॉप का वितरण किया। समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित शौचालयों का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति एवं उपयोगिता का आंकलन करें।

पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए पौधों के संरक्षण पर जोर दिया। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर कहा कि कार्यों में औपचारिकता से दूर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन धरातल पर दिखना चाहिए। सीडीओ को निर्देशित किया कि जिले में कहीं भी नकली दवा की बिक्री न होने पाए। मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच व झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा के दौरान पात्र लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा कर कहा कि योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों को ही मिले। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से ठीक कराएं। विकास एवं निर्माण कार्यों के शिलापट्टों पर शासनादेश के अनुसार जनप्रतिनिधियों के नाम दर्ज किए जाएं। डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने आश्वस्त किया कि दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत पालन किया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उदय गिरि गोस्वामी, शिक्षक विधायक डॉ.हरि सिंह ढिल्लो, हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी, मंडी धनौरा विधायक राजीव तरारा, एसपी लखन सिंह यादव, सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।