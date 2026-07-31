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प्रभारी मंत्री ने दिया गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने शुक्रवार को निर्माणाधीन निबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस परियोजना की लागत 228.98 लाख रुपए है और 2026 तक पूरा किया जाना है। वर्तमान में कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

प्रभारी मंत्री ने दिया गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश

जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने शुक्रवार को उप निबंधक/सहायक महानिरीक्षक निबंधन (स्टांप) के निर्माणाधीन कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। यूपी सिडको के सहायक अभियंता ने बताया कि भवन का निर्माण कार्य 228.98 लाख की लागत से कराया जा रहा है। शुभारंभ 25 जुलाई 2024 को हुआ था व 30 सितंबर 2026 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। फिलहाल भवन का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द कराया जा रहा है।

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प्रभारी मंत्री ने काम में तेजी लाते हुए कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष उदय गिरी गोस्वामी, सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिमांशु त्यागी, सहायक महानिरीक्षक निबंधन अनूप कुमार सिन्हा, कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

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