जनकल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़ें : प्रभारी मंत्री

सुलतानपुर,संवाददाता। जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागीय कार्यों को टालें नहीं, उनको समयबद्ध पूर्ण करने के लिए प्रयास करें तथा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए समय को ध्यान में रखते हुये अपनी सोच को क्रियेटिव करें। गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा वर्तमान में जनपद पिछले माह की 20 वें स्थान से नौवें स्थान पर पहुंच गया है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर लाइट योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त होने पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि स्थापित सोलर लाइटें निरंतर कार्यशील रहें तथा उनके रखरखाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द से जल्द बदलना सुनिश्चित किया जाए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि विद्युत बिल संशोधन के लिए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध किया जा रहा है। विकास खण्ड करौंदीकलॉ अन्तर्गत ग्राम पंचायत सहाबुद्दीनपुर, तहसील कादीपुर में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर उन्होंने गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए लाभार्थियों को आशीर्वाद प्रदान किया। जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने प्रभारी मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाएगा।