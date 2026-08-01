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केन्द्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री ने जिला स्कूल में ली क्लास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में केन्द्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने राजकीय जिला स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के विषयों पर एक घंटे की कक्षा ली। मंत्री ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को समझाना भी आवश्यक है। मंत्री ने अन्य स्कूलों में भी कक्षाएं लेने की योजना बनाई है।

केन्द्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री ने जिला स्कूल में ली क्लास

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। केन्द्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी शनिवार को ब्रह्मपुरा स्थित राजकीय जिला स्कूल पहुंचे। यहां वे शिक्षक की भूमिका में थे। बच्चों की कक्षा लेने के साथ उनसे भविष्य की योजनाओं पर भी उन्होंने बात की।

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कक्षा की गतिविधियां

मंत्री चौधरी ने नौवीं एवं दसवीं के बच्चों की लगभग एक घंटे तक कक्षा ली। खुद साइंस के विद्यार्थी रहे मंत्री ने गणित पढ़ाने से कक्षा की शुरूआत की। इसके बाद उन्होंने भौतिकी, बायोलॉजी के भी अलग-अलग पाठ बच्चों को पढ़ाए। इस बीच बच्चे उनसे सवाल भी करते रहे और सफलता के टिप्स भी लेते रहे। उन्होंने कहा कि आगे भी वे अन्य स्कूलों में कक्षा लेंगे। इसके माध्यम से बच्चों से जुड़कर उनके बेहतर भविष्य और विकसित भारत के निर्माण के लिए खुद को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन भी देंगे।

शिक्षकों के लिए निर्देश

मंत्री चौधरी ने स्कूल में संसाधनों को दुरूस्त करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया कि वे केवल कक्षा नहीं लें, बल्कि बच्चे उनके पढ़ाए हुए चीजों को समझ रहे या नहीं, यह देखना भी जरूरी है। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने कहा कि इसके लिए अब हर महीने बच्चों की मासिक रिपोर्ट पर शिक्षकों को भी अंक दिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

डॉ. राजभूषण चौधरी ने कब और कहां कक्षा ली?
डॉ. राजभूषण चौधरी ने शनिवार को ब्रह्मपुरा स्थित राजकीय जिला स्कूल में कक्षा ली।
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