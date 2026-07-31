अपडेट::: विदेश:: पाकिस्तान: कोयला खदान में विस्फोट से 11 मजदूरों की मौत
25 गुरुवार देर रात लापता थे क्वेटा,एजेंसी। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में गुरुवार को
25 गुरुवार देर रात लापता थे क्वेटा,एजेंसी।पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में गुरुवार को एक कोयला खदान के भीतर हुए जोरदार विस्फोट में कम से कम छह खनिकों की मृत्यु हो गई और दर्जनों अन्य खदान के भीतर फंस गए।यह हादसा बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में हुआ। खदान निरीक्षक घनी बलोच के अनुसार, विस्फोट का मुख्य कारण खदान में मीथेन गैस का जमा होना माना जा रहा है। हादसे के कुछ घंटे बाद शवों को बाहर निकाल लिया गया।आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य बचाव दल फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए निरंतर राहत कार्य में जुटे हुए हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की कोयला खदानों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और हवा के आवागमन की कमी के कारण अक्सर इस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खतरे और कम मजदूरी के बावजूद, गरीबी के कारण हजारों मजदूर इन खदानों में काम करने को मजबूर हैं।
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