Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अपडेट::: विदेश:: पाकिस्तान: कोयला खदान में विस्फोट से 11 मजदूरों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

25 गुरुवार देर रात लापता थे क्वेटा,एजेंसी। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में गुरुवार को

अपडेट::: विदेश:: पाकिस्तान: कोयला खदान में विस्फोट से 11 मजदूरों की मौत

25 गुरुवार देर रात लापता थे क्वेटा,एजेंसी।पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में गुरुवार को एक कोयला खदान के भीतर हुए जोरदार विस्फोट में कम से कम छह खनिकों की मृत्यु हो गई और दर्जनों अन्य खदान के भीतर फंस गए।यह हादसा बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में हुआ। खदान निरीक्षक घनी बलोच के अनुसार, विस्फोट का मुख्य कारण खदान में मीथेन गैस का जमा होना माना जा रहा है। हादसे के कुछ घंटे बाद शवों को बाहर निकाल लिया गया।आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य बचाव दल फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए निरंतर राहत कार्य में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:बलूचिस्तान में BLA का खूनी खेल, अगवा किए गए 6 मजदूरों की हत्या; चीनी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा?

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की कोयला खदानों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और हवा के आवागमन की कमी के कारण अक्सर इस प्रकार की गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खतरे और कम मजदूरी के बावजूद, गरीबी के कारण हजारों मजदूर इन खदानों में काम करने को मजबूर हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Pakistan Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।