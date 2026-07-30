लाल बालू लदे 16 वाहन सीज, 8.50 लाख वसूला जुर्माना

बलिया, संवाददाता। खनन विभाग की ओर से बुधवार को बिहार की सीमा पर भरौली में लाल बालू लदे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गयी। खास बात है कि टीम ने बालू लदे करीब 16 ट्रकों और डंपरों को सीज किया गया। हालांकि वाहन चालक और मालिकों की ओर से मौके पर ही जुर्माना जमा किया गया। इस कार्रवाई से वाहन मालिकों में खलबली मची हुई है।बिहार से हर दिन भारी संख्या में ट्रक-डंपर लाल बालू समेत अन्य खनिज पदार्थ लेकर भरौली के रास्ते जनपद की सीमा में प्रवेश करते हैं। बताया जाता है कि इनमें से अधिकांश वाहन बगैर इंटर स्टेट ट्राजिंट पास (आईएसटीपी) के ही प्रदेश की सीमा में दाखिल होते हैं।

जुर्माना और कार्रवाई से बचने के लिए चालक नम्बर प्लेटों पर ग्रीस, कीचड़ लगाते हैं अथवा उसे कपड़ा से ढक लेते हैं। कुछ दिनों पहले अधिकारियों ने चेकिंग कर राजस्व वसूली के लिए टास्क टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वाहनों पर कार्रवाई शुरु की गयी। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह जिला खनन अधिकारी सौरभ कुमार टीम के साथ भरौली पहुंच गये। इसके बाद गंगा नदी पर यूपी-बिहार के बीच निर्मित पुल से बक्सर (बिहार) से आ रहे खनिज पदार्थ लदे वाहनों की जांच करते हुए 16 गाड़ियों को सीज कर दिया। उन पर 8.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। खनन अधिकारी का कहना है कि वाहन चालकों और मालिकों ने मौके पर जुर्माना जमा कर दिया। उनका कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।