रिश्वतखोरी मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को मिली जमानत

बेल्लारी के खनन कारोबारी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी को 18 करोड़ रुपये की रिश्वतरोखी केस में जमानत मिल गई है। रेड्डी को रविवार को बेंगलुरू में गिरफ्तार किया गया था। पोंजी स्कीम चलाने वाले एक शख्स के साथ संभावित संबंध को लेकर रेड्डी के खिलाफ जांच की जा रही है।

G Janardhan Reddy granted bail on a bond of Rs 1 lakh. He was arrested by Bengaluru Central Crime Branch in connection with Ambident Group alleged bribery case. (File pic) pic.twitter.com/AZq01yjYgu