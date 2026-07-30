Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिनी नन्दनी योजना से 10 गायों की डेयरी खोलने का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

कन्नौज में मिनी नन्दनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत उन्नत नस्ल की 10 दुग्धारू गायों की डेयरी इकाई स्थापित की जाएगी। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। अनुदान की राशि 11.80 लाख रुपये तक होगी, और अंतिम आवेदन तिथि 31 जुलाई है।

मिनी नन्दनी योजना से 10 गायों की डेयरी खोलने का मौका

कन्नौज। पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संचालित मिनी नन्दनी कृषक समृद्धि योजना किसानों के लिए आय बढ़ाने का बेहतर अवसर लेकर आई है। योजना के तहत गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी उन्नत नस्ल की 10 दुग्धारू गायों की डेयरी इकाई स्थापित की जाएगी। परियोजना की कुल लागत 23.60 लाख रुपये निर्धारित है, जिस पर लाभार्थी को 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 11.80 लाख रुपये का अनुदान दो चरणों में दिया जाएगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. सरदूल सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है।

जनपद में योजना के तहत छह लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें तीन पुरुष और तीन महिला लाभार्थी शामिल हैं। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। विभाग के अनुसार अब तक 168 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इच्छुक और पात्र किसान अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग ने किसानों से आधुनिक डेयरी व्यवसाय अपनाकर आय बढ़ाने और जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में भागीदारी करने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।