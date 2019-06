जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद, एक आतंकी की मौत

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के केपी रोड पर बुधवार की शाम हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए हैं। जबकि, इस घटना में अर्धसैनिक बल के दो जवान घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आतंकी हमले में अनंतनाग के एसएचओ भी गंभीर रूप से जख्मी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि कम से कम दो आतंकवादियों ने अनंतनाग के व्यस्त केपी रोड पर सीआरपीएफ के गश्ती दल पर स्वचालित राइफलों से गोलीबारी की और हथगोले फेंके। उन्होंने बताया कि हमले में सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए जबकि पांच अन्य घायल हो गए। मुठभेड़ में एक आतंकवादी भी मारा गया। अनंतनाग थाने के एसएचओ अरशद अहमद भी हमले में घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है।



Jammu and Kashmir: Terrorists attack police party at KP road in Anantnag; heavy firing underway pic.twitter.com/lEeHZSNhFN

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकी हमले के बाद सुरक्षाबलों की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया है। सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले में घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनंतनाग के सरकारी अस्पताल में जवानों का इलाज हो रहा है।

Jammu & Kashmir: Injured CRPF personnel are receiving medical treatment at the government hospital in #Anantnag. pic.twitter.com/VymXc7MkVI