कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? मिलिंद देवड़ा ने सुझाए इन दो बड़े नेताओं के नाम

लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए जब से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है, तब से ही कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का प्रस्ताव दिया है। बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद पर चर्चा होनी है।

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बात से सहमत हूं कि नया कांग्रेस अध्यक्ष युवा, सक्षम और अनुभवशील होना चाहिए। मेरे विचार से सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भीतर इस तरह की क्वालिटी है और वे संगठन को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

M Deora, Mumbai Congress President: I agree with Punjab CM that new Congress Pres should be young, capable&possess electoral, administrative&org experience with a pan India appeal. In my view, Sachin Pilot & Jyotiraditya Scindia have these qualities & can provide strength to org. pic.twitter.com/ZPlFvAGQ3B