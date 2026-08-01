महाराष्ट्र के पालघर में 3.5 तीव्रता का भूकंप
महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 थी। यह पिछले एक सप्ताह में तीसरी भूकंपीय गतिविधि है। प्रशासन ने किसी हताहत या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं दी है और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है।
पालघर, एजेंसी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शुक्रवार अपराह्न भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। पिछले एक सप्ताह के दौरान क्षेत्र में दर्ज की गई यह तीसरी भूकंपीय गतिविधि है। पालघर जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि अपराह्न करीब 4.45 बजे आए भूकंप के इस झटके से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रखे है और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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