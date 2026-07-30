नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके
महाराष्ट्र के नासिक में गुरुवार तड़के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.8 थी और इसका केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था। जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने खतरनाक इमारतों की जांच के निर्देश दिए हैं।
नासिक, एजेंसी। महाराष्ट्र के नासिक में गुरुवार तड़के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई। हालांकि, इससे जान-माल का कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ इलाकों में लोगों ने झटके महसूस किए जिसके बाद घबराकर घर से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस)के अनुसार, गुरुवार तड़के भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था। इस बीच प्रशासन ने खतरनाक इमारतों की जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, उन इलाकों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है, जहां भूस्खलन की आशंका है।
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