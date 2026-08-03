खेल : माइक स्मिथ पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच बने

माइक स्मिथ पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच बने लाहौर। बल्लेबाजों के लगातार खराब प्रदर्शन से परेशान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर माइक स्मिथ को राष्ट्रीय टीम का ल्लेबाजी कोच बनाया है। वह 19 अगस्त से तीन टेस्ट मैच के लिए होने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे। लेवल चार के बल्लेबाजी कोच स्मिथ को टी-20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ काफी अनुभव है, विशेषकर पाकिस्तान सुपर लीग की कई टीम के साथ काम करने का। सूत्र ने कहा कि स्मिथ के साथ करार मौखिक रूप से किया गया था। पीसीबी द्वारा विज्ञापन दिए जाने के बाद बल्लेबाजी कोच के पद के लिए आवेदन करने पर उन्हें दावेदारों की सूची से छांटा गया।