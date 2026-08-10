नौहट्टा के मिहिर ने जेईई में सफलता हासिल कर बढ़ाया गांव का मान
नौहट्टा, एक संवाददाता। दिल्ली में रहकर नियमित पढ़ाई और कोचिंग की। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बल पर उसने जेईई में सफलता
नौहट्टा, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के बलतुआ गांव निवासी मिहिर वर्मा ने जेईई में सफलता हासिल कर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। मिहिर की सफलता की खबर मिलते ही बलतुआ गांव सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मिहिर ने मैट्रिक की परीक्षा में 93 प्रतिशत और इंटरमीडिएट में 88 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उसने दिल्ली में रहकर नियमित पढ़ाई और कोचिंग की। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के बल पर उसने जेईई में सफलता हासिल की। मिहिर पूर्व मुखिया देवनंदन महतो का पोता है। पूर्व मुखिया ने बताया कि मिहिर की पढ़ाई-लिखाई की बेहतर व्यवस्था उसके पिता रविंद्र कुमार ने दिल्ली में की। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी वहीं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
भविष्य की योजनाएँ
मिहिर शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रहा है। परिजनों ने बताया कि मिहिर आगे तकनीकी क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करना चाहता है। उसकी सफलता से ग्रामीण परिवेश के अन्य विद्यार्थियों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उत्साह बढ़ा है। मिहिर की बहन श्रुति वर्मा ने वर्ष 2023 में नीट की परीक्षा पास की थी, जबकि उसके चचेरे भाई गिरीश ने भी आईआईटी में सफलता हासिल की है। ग्रामीणों ने कहा कि परिवार के बच्चों की लगातार सफलता क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। फोटो नंबर-1 कैप्शन- बलतुआ गांव निवासी मिहिर वर्मा ।
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