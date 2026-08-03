दुबई से आज आएगा प्रवासी मजदूर लालचंद का शव

बगोदर, प्रतिनिधि। दुबई से प्रवासी मजदूर लालचंद महतो का शव आज मंगलवार को गांव पहुंचेगा। दिल्ली से प्लेन के माध्यम से शव कोलकाता पहुंचेगा। तिरला मुखिया सरिता साव मृतक के परिजनों के साथ शव लाने के लिए एंबुलेंस लेकर सोमवार को कोलकाता के लिए निकल चुकी हैं। बता दें कि खानाबदोश की जिंदगी जीने के दौरान 5 जुलाई को लालचंद महतो की मौत दुबई में हो गई थी। उसकी मौत को लगभग एक महीना हो गए। इस बीच परिजनों के द्वारा शव आने का इंतजार किया जा रहा था। मुखिया सरिता साव ने बताया कि शव लाने के लिए वे कोलकाता निकल चुकी हैं।

मंगलवार को शव गांव पहुंचेगा। बता दें कि बगोदर प्रखंड के तिरला गांव के प्रवासी मजदूर लालचंद महतो की मौत जहां दुबई में हो गई थी वहीं रोजगार की तलाश में 12 साल पहले मुंबई गए उसके पिता दशरथ महतो आज भी लापता हैं। परिजनों को आज भी उसके लौटने की उम्मीद है।यहां यह भी बता दें इसी साल जनवरी में कर्ज लेकर लालचंद महतो दुबई गया था और एक कंपनी में काम करने लगा था। काम के दौरान उसका वीजा गुम हो गया। वीजा नहीं होने पर कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। इसके बाद लालचंद के सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया। वह मांगकर खाता था और दुबई में एक पेड़ के नीचे ही उन्होंने अपना आशियाना बना लिया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई थी।