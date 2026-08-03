कर्नाटक में काम के दौरान तबीयत बिगड़ने से प्रवासी मजदूर की मौत
एक प्रवासी मजदूर, टुकन महतो, जो बेहतर भविष्य की तलाश में कर्नाटक गया था, अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया। परिवार में शोक की लहर है और शव अभी कर्नाटक में है। भाकपा माले ने पीड़ितों को सहयोग का आश्वासन दिया और मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रही है।
बगोदर, प्रतिनिधि। घर-परिवार के लिए अच्छे दिन लाने का सपना लेकर प्रदेश गए एक प्रवासी मजदूर का सपना मौत के साथ ही दफन हो गया। कर्नाटक में काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बगोदर के आदिवासी बहुल पंचायत अड़वारा अंतर्गत तुकतुको निवासी टुकन महतो 57 वर्ष के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शव अभी कर्नाटक में ही रखा हुआ है। घटना की सूचना पर भाकपा माले की एक टीम सोमवार को तुकतुको गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिजनों से घटना की जानकारी ली और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
टीम ने संबंधित कंपनी से मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाने और शव को गांव भेजने की मांग की है। प्रवासी मजदूरों के सहयोगी पूर्व मुखिया संतोष कुमार रजक ने बताया कि शव लाने के लिए सरकार द्वारा दी जानेवाली सहयोग राशि के लिए कागजी प्रक्रिया की जा रही है। बहुत जल्द सहयोग राशि मृतक की पत्नी के खाते में सरकारी स्तर पर भेजी जाएगी। भाकपा माले नेता तेज नारायण पासवान, खूबलाल महतो, नागेश्वर महतो, राजकुमार दास, भुनेश्वर विश्वकर्मा, लोकनाथ पासवान, कैलाश महतो, इतवारी देवी, विनय कुमार, महावीर पासवान, जागेश्वर महतो आदि शामिल थे।
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