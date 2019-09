मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिग 21 विमान क्रैश हुआ, दोनों पायलट सुरक्षित

मध्यप्रदेश के ग्वालियर वायुसेना हवाईअड्डे से उड़ान भरने के बाद बुधवार को एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हालांकि इसमें सवार दोनों पायलट विमान के जमीन पर गिरने से पहले ही पैराशूट की मदद से कूद गए।

सूत्रों ने प्रारंभिक सूचना के हवाले से बताया कि मिग 21 विमान ने यहां वायुसेना के हवाईअड्डे से उड़ान भरी थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर भिंड जिले के गोहद क्षेत्र में एक गांव के पास गिर गया। इसके पहले ही विमान में सवार दोनों पायलट पैराशूट की मदद से कूद गए। वे दोनों सुरक्षित बताए गए हैं। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

Madhya Pradesh: MiG 21 Trainer aircraft of the Indian Air Force crashed in Gwalior, today. Both the pilots, including a Group Captain and a squadron leader, managed to eject safely. pic.twitter.com/Gdmik5RhTN