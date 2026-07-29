मिडडेमील रसोइया कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन 31 को
सिद्धार्थनगर में, मिडडेमील रसोईया कर्मचारी यूनियन 31 जुलाई को बांसी में अपनी मांगों के लिए रैली आयोजित करने जा रही है। यूनियन मंत्री विजय नाथ तिवारी ने बताया कि रसोइयों के नवीनीकरण और पाल्य व्यवस्था समाप्त करने के मुद्दों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
सिद्धार्थनगर। मिडडेमील रसोईया कर्मचारी यूनियन 31 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर बांसी में रैली निकाल प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपेगा। यह जानकारी यूनियन के मंत्री विजय नाथ तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि रसोइयों के नवीनीकरण व पाल्य व्यवस्था को समाप्त करने आदि मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।
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