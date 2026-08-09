दर्जन भर स्कूलों में मध्याह्न योजना बंद, घटने लगे हैं छात्र
देवरी अंचल के 14 से अधिक सरकारी स्कूलों में चावल और राशि की कमी के कारण मध्याह्न भोजन योजना बंद है। इससे छात्रों की उपस्थिति कम हो रही है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में 333 छात्रों में से केवल 280-300 विद्यार्थी आ रहे हैं। प्रबंधन समिति ने विभाग को सूचना दे दी है कि चावल का आवंटन मिलते ही योजना फिर से चालू कर दी जाएगी।
देवरी। देवरी अंचल क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया समेत एक दर्जन से अधिक सरकारी विद्यालयों में चावल एवं राशि के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना बंद है। एमडीएम योजना बंद रहने से संबंधित स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कम होने लगी है। कुछ स्कूलों में यह योजना दस दिनों से तो कहीं 15 दिनों से यह बंद है। इस संबंध में बताया कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक कुल 333 छात्र-छात्राओं का नाम नामांकित है। जिसमें उक्त विद्यालय में प्रतिदिन औसतन छात्रों की 280-300 तक की उपस्थिति रहती है। जहां स्कूल में करीब 10-12 दिनों से मध्याह्न भोजन योजना बंद हो गई है। जिसके कारण इस स्कूल में छात्रों की उपस्थिति अब कम होने लगी है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने शनिवार को बताया कि विभाग द्वारा देय चावल एवं राशि समाप्त हो गई है। जिसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। चावल का आवंटन मिलते ही बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना चालू करवा दी जाएगी。
स्थिति की जानकारी
इधर, देवरी अंचल क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चकमंजो उर्दू, प्राथमिक विद्यालय गोरटोली, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भेलवाघाटी, प्राथमिक विद्यालय जगसिमर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बुतरुवाटांड़, उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरबंकी, मध्य विद्यालय असको, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गोलाअहार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरकुंड एवं प्राथमिक विद्यालय बैरिया कन्या सहित अंचल के 14 से भी ज्यादा सरकारी विद्यालयों में चावल एवं राशि के अभाव में करीब दो सप्ताह से बच्चों का मध्यान भोजन योजना बंद पड़ी हुई है। संबंधित विद्यालयों के में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने विभाग के अधिकारियों से उपरोक्त स्कूलों में चावल एवं राशि मुहैया करवाकर नियमित रूप से एमडीएम संचालन करवाने की मांग की है।
नियमानुसार कार्यवाही
इस संबंध में प्रखंड संसाधन केंद्र देवरी की बीपीओ श्रद्धा कुमारी ने बताया कि राशि एवं चावल के अभाव में सरकारी विद्यालयों में एमडीएम योजना बंद रहने की सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है।
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