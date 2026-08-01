हरिहरगंज और पिपरा के 143 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का संचालन उधार में

हरिहरगंज, प्रतिनिधि। पलामू जिले के हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड के 143 स्कूलों में मध्याह्न भोजन भोजन उधार लेकर बनाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन की राशि और चावल का आवंटन नही मिलने के कारण स्कूल प्रबंधन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिहरगंज के गिधी गांव के तेतरिया टोला स्थित हाईस्कूल और सेमरबार गांव स्थित मिडिल स्कूल में एमडीएम भोजन बंद है, संबंधित स्कूल के हेडमास्टर ने बीआरसी कार्यालय में बंद की सूचना भी दी है। जल्द स्कूलों को आवंटन नहीं मिलता है तो बड़े पैमाने पर स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद हो सकती है। बीईईओ नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अप्रैल से मध्याह्न भोजन की राशि और जुलाई से चावल का आवंटन नहीं मिला है।

इसके कारण स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल जल्द सभी स्कूलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। गिधी स्थित हाईस्कूल के हेडमास्टर कृष्णा ठाकुर ने बताया कि राशि, चावल के अभाव में तीन दिन से मध्याह्न भोजन बंद है। शिकारपुर गांव के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर सुरेश सिंह, खाप कटैया मिडिल स्कूल के हेडमास्टर अर्जुन बैठा ने बताया कि राशि और चावल के अभाव में दुकान से उधार लेकर भोजन बनाया जा रहा है, अब दुकानदार भी उधार देने से कतराने लगे है जिसके कारण मुश्किल और बढ़ गई है। खाप कटैया गांव के मिडिल स्कूल में शनिवार को बच्चों के लिए खिचड़ी, चोखा बना था। पिपरा प्रखंड के भांगा गांव स्थित स्कूल के हेडमास्टर जयराम राय ने बताया कि‌ स्कूल में मध्याह्न भोजन कभी भी बंद हो सकता है।