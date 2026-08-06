जिले के काॅलेजों में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू
मोतिहारी में बुधवार से स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 5 से 9 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। एमएस कॉलेज में पांच पालियों में परीक्षा हो रही है, जबकि पंडित उगम पांडेय कॉलेज में चार पालियों में परीक्षा संचालित हो रही है।
मोतिहारी। जिले के अधिकांश कॉलेजों में बुधवार से स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गयी। इसको लेकर कॉलेजों ने कार्यक्रम जारी कर दिये हैं। परीक्षा 5 से 9 अगस्त तक आयोजित की जानी है। कहीं चार तो कहीं पांच पालियों में परीक्षा आयोजित होगी।
एमएस कॉलेज में परीक्षाएमएस कॉलेज में पांच पालियों में हो रही है परीक्षा : शहर के एमएस कॉलेज में पांच पालियों में परीक्षा शुरू हो गयी। यहां सभी मेजर विषयों को पांच ग्रुप में बांट कर परीक्षा ली जा रही है। ग्रुप ए में एकाउंट, ग्रुप बी में वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी व जन्तु विज्ञान,ग्रुप सी में इतिहास, अंग्रेजी, बंग्ला व उर्दू, ग्रुप डी में राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, ग्रुप ई में मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र शामिल है। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, द्वितीय पाली पूर्वाह्न 11:10 बजे से अपराह्न 12:10 बजे तक, अपराह्न 1:30 से 02:30 बजे व पांचवी पाली अपराह्न 2:40 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित की जा रही है।
पंडित उगम पांडेय कॉलेज में परीक्षा
इधर, पंडित उगम पांडेय कॉलेज में बुधवार से मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गयी। कॉलेज के प्राचार्य प्रो.प्रेमचंद पांडेय ने बताया कि परीक्षा परीक्षा चार पालियों में हो रही है।
परीक्षा की समयावधिप्रथम पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, द्वितीय पाली 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, तीसरी पाली अपराह्न 1:30 से 2:30 बजे तक व चौथी पाली 3 बजे से 4 बजे तक संचालित हो रही है।
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