Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिले के काॅलेजों में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

मोतिहारी में बुधवार से स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 5 से 9 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। एमएस कॉलेज में पांच पालियों में परीक्षा हो रही है, जबकि पंडित उगम पांडेय कॉलेज में चार पालियों में परीक्षा संचालित हो रही है।

जिले के काॅलेजों में स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू

मोतिहारी। जिले के अधिकांश कॉलेजों में बुधवार से स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गयी। इसको लेकर कॉलेजों ने कार्यक्रम जारी कर दिये हैं। परीक्षा 5 से 9 अगस्त तक आयोजित की जानी है। कहीं चार तो कहीं पांच पालियों में परीक्षा आयोजित होगी।

एमएस कॉलेज में परीक्षा

एमएस कॉलेज में पांच पालियों में हो रही है परीक्षा : शहर के एमएस कॉलेज में पांच पालियों में परीक्षा शुरू हो गयी। यहां सभी मेजर विषयों को पांच ग्रुप में बांट कर परीक्षा ली जा रही है। ग्रुप ए में एकाउंट, ग्रुप बी में वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी व जन्तु विज्ञान,ग्रुप सी में इतिहास, अंग्रेजी, बंग्ला व उर्दू, ग्रुप डी में राजनीति विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, ग्रुप ई में मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र शामिल है। प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, द्वितीय पाली पूर्वाह्न 11:10 बजे से अपराह्न 12:10 बजे तक, अपराह्न 1:30 से 02:30 बजे व पांचवी पाली अपराह्न 2:40 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित की जा रही है।

पंडित उगम पांडेय कॉलेज में परीक्षा

इधर, पंडित उगम पांडेय कॉलेज में बुधवार से मिड टर्म परीक्षा शुरू हो गयी। कॉलेज के प्राचार्य प्रो.प्रेमचंद पांडेय ने बताया कि परीक्षा परीक्षा चार पालियों में हो रही है।

परीक्षा की समयावधि

प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, द्वितीय पाली 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, तीसरी पाली अपराह्न 1:30 से 2:30 बजे तक व चौथी पाली 3 बजे से 4 बजे तक संचालित हो रही है।

सामान्य प्रश्न

मोतिहारी में मिड टर्म परीक्षा कब शुरू हुई?
मोतिहारी में मिड टर्म परीक्षा बुधवार से शुरू हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News Motihari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।