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माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन में लगाई 39 लाख करोड़ की छलांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दुनिया की प्रमुख टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ही कारोबारी सत्र में अपने बाजार पूंजीकरण में 39 लाख करोड़ रुपये का इजाफा किया। इस वृद्धि का कारण कंपनी के बेहतर तिमाही नतीजे और क्लाउड कारोबार अजूरे की अद्भुत वृद्धि है। शेयर में 15.5% की बढ़त के साथ, यह एनवीडिया के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देता है।

माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन में लगाई 39 लाख करोड़ की छलांग

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर बाजार में नया इतिहास रच दिया है। कंपनी की बाजार पूंजी में एक ही कारोबारी सत्र में करीब 39 लाख करोड़ रुपये (लगभग 450 अरब डॉलर) का इजाफा हुआ, जो किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़ोतरी है। यह उछाल कंपनी के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों और क्लाउड कारोबार अजूरे की मजबूत वृद्धि के बाद आया। गुरुवार को अमेरिकी बाजार में माइक्रोसॉफ्ट का शेयर करीब 15.5% चढ़ गया, जो वर्ष 2008 के बाद इसकी सबसे बड़ी एकदिवसीय तेजी है। इस तेजी के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 3.35 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया।

इस रिकॉर्ड बढ़त ने पिछले साल एनवीडिया द्वारा बनाए गए लगभग 441 अरब डॉलर के एकदिवसीय बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।विश्लेषकों के अनुसार, निवेशकों का भरोसा इस बात से मजबूत हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई और क्लाउड कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी ने बताया कि अजूरे की वृद्धि अनुमान से कहीं बेहतर रही और उसने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जारी रखने के संकेत भी दिए। इससे यह संदेश गया कि कंपनी का भारी एआई निवेश अब कमाई में बदलने लगा है।

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