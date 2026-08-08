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ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी यात्रा पर कोच्चि पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कोच्चि में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी यात्रा पर आए। उनके साथ अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी हैं। हो सकता है कि वे कोच्चि और अलप्पुझा के पर्यटन स्थलों की यात्रा करें, लेकिन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने बोलोस के साथ बैठक की खबरों का खंडन किया।

ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस निजी यात्रा पर कोच्चि पहुंचे

कोच्चि, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलोस शनिवार को निजी यात्रा पर कोच्चि पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप के पति माइकल बोलोस के साथ भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी मौजूद थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार अपने प्रवास के दौरान बोलोस कोच्चि और पड़ोसी अलप्पुझा के पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि उनके कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बोलोस के साथ चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन खबरों का खंडन किया।

उन्होंने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने अमेरिका के राजदूत के साथ बातचीत की। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि यह एक आधिकारिक बैठक थी। इस संबंध में आई कोई भी अन्य खबर गलत है। संपर्क किए जाने पर अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि माइकल बोलोस करीब एक दशक से राजदूत गोर के मित्र हैं। वह अपने मित्र से मिलने के लिए इस साल दूसरी बार भारत की यात्रा कर रहे हैं। वह यहां निजी हैसियत से आए हैं, किसी आधिकारिक यात्रा पर नहीं।

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