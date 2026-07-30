सीबीएसई वालीबाल चैंपियनशिप में एमजीएम स्कूल की टीम ने किया बेहतरीन प्रदर्शन
सीबीएसई वालीबॉल चैंपियनशिप में एमजीएम स्कूल की टीम ने किया बेहतरीन प्रदर्शनसीबीएसई वालीबाल चैंपियनशिप में एमजीएम स्कूल की टीम ने किया बेहतरीन प्रदर्शन
सीबीएसई की ओर से बिहार के कैमूर में आयोजित क्लस्टर तीन वालीबाल प्रतियोगिता में एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के अंडर 19 बालक वर्ग में स्कूल की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्कूल के प्राचार्य फादर डा.जोशी वर्गीस ने कहा इस प्रतियोगिता में झारखंड- बिहार की 26 टीम ने हिस्सा लिया था। जिसमें स्कूल टीम ने कांस्य पदक हासिल कर विद्यालय व नगर का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा खेलकूद विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता व टीम भावना विकसित करता है। साथ ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
इसके माध्यम से खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर सकते हैं। विद्यालय के वालीबाल प्रशिक्षक मो. मोहसिन ने कहा इस तरह की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से बच्चों की खेल प्रतिभा निखरती है। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
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