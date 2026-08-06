नए छात्रों के लिए हॉस्टल हो रहा खाली
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन शीघ्र आरंभ होने जा रहे हैं। इसके तहत, पीजी हॉस्टल में पिछले 20 छात्रों से कमरा खाली कराया गया है, ताकि नए छात्रों को आवंटित किया जा सके। इन छात्रों को पुराने हॉस्टल में स्थानांतरित किया गया है।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन होने जल्द शुरू होगा। इससे पीजी हॉस्टल में कमरा खाली कराया जा रहा है, ताकि नए छात्रों को आवंटित किया जा सके। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सजय कुमार के आदेश पर पीजी हॉस्टल में रहने वाले 20 पुराने छात्रों से कमरा खाली कराया गया है। बताया जाता है कि पीजी हॉस्टल से निकले छात्रों को पुराने हॉस्टल में जगह दी गई है।
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