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एमजीएम कॉलेज के छात्रों के चेहरे से बनेगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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एमजीएम के दो इंटर्न डॉक्टरों की डूबने से हुई मौत के बाद कॉलेज प्रबंधन सतर्क हो गया है। कॉलेज में हाईटेक उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसमें फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शामिल है। छात्रों की उपस्थिति की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन होगी और इसकी निगरानी नेशनल मेडिकल कमीशन भी करेगा।

एमजीएम कॉलेज के छात्रों के चेहरे से बनेगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस

एमजीएम के दो इंटर्न डॉक्टरों की डूबने से हुई मौत के बाद कॉलेज प्रबंधन सतर्क हो गया है। छात्रों और जूनियर डॉक्टरों की निगरानी के लिए कॉलेज में हाईटेक व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। कॉलेज प्रबंधन छात्रों की उपस्थिति के लिए जल्द ही फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू करेगा। छात्रों को कक्षा में प्रवेश और कॉलेज परिसर से बाहर निकलते समय फेस बायोमेट्रिक मशीन पर उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे छात्रों के कॉलेज आने-जाने के समय की निगरानी करना आसान होगा。

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नए सिस्टम की विशेषताएँ

मालूम हो कि एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार भी फेस बायोमेट्रिक आधारित अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाना है। इसी के अनुरूप प्रबंधन नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में जुटा है। अब प्रत्येक छात्र की एक यूनिक डिजिटल आईडी तैयार की जाएगी। इसके माध्यम से छात्रों के कक्षा और लाइब्रेरी में बिताए गए समय का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। रिकॉर्ड की निगरानी कॉलेज प्रबंधन के साथ-साथ नेशनल मेडिकल कमीशन भी कर सकेगा।

प्राचार्य का बयान

प्राचार्य डॉ. संजय कुमार ने बताया कि छात्रों का डिजिटल डेटाबेस प्रोफाइल तैयार कर फेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया जाएगा। इससे कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति और उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की प्रभावी निगरानी हो सकेगी तथा परिसर में अनुशासन भी बेहतर होगा। उपस्थिति और गतिविधियों के रिकॉर्ड के आधार पर जरूरत पड़ने पर छात्रों के परिजनों को भी सूचित किया जा सकेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कॉलेज में नया उपस्थिति सिस्टम कब लागू किया जाएगा?
कॉलेज प्रबंधन छात्रों की उपस्थिति के लिए जल्द ही फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू करेगा।
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