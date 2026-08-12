आदिवासी अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ाएं: प्राचार्य
एमजीएम मेडिकल कॉलेज में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर
एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 2024 बैच के छात्रों ने सोमवार को कॉलेज के लाइब्रेरी भवन में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस अवसर पर आदिवासियों के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार थे। प्राचार्य ने कहा कि छात्रों को अपनी पुरानी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी संस्कृति का मान-सम्मान कर उस संस्कृति को अपने जूनियर को बताना चाहिए। कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों ने बताया कि झारखंड में आदिवासियों के बिना अस्तित्व संभव नहीं है। छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसमें जनजातीय संगीत एवं नृत्य का आयोजन किया गया।विभिन्न
आदिवासियों ने अपनी-अपनी भाषा में अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि काफी वर्षों तक वे पिछड़े रहे, लेकिन अब शिक्षा उनके बीच है। इसके कारण वे आगे बढ़ रहे हैं और इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपने पेशे के प्रति ईमानदारी बरतेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन में सामर्थ सांचा, प्राची पाउलिना टोप्पो, अनुराग तिर्की और हर्षित राउत हांसदा मुख्य रूप से सक्रिय रहे।
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