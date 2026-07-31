साहित्यिक क्लब ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई
बोकारो के एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल में साहित्यिक क्लब के विद्यार्थियों ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई। प्राचार्य ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। छात्रों ने उनके विचार और साहित्य का प्रस्तुति दी, जिसमें समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण था।
बोकारो, प्रतिनिधि। एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल सेक्टर चार एफ में साहित्यिक क्लब के विद्यार्थियों ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई। प्राचार्य फादर डा.जोशी वर्गीस ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा मुंशी प्रेमचंद हिंदी व उर्दू के लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार व विचारक थे। उनका साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज का स्वरूप है। उनके लिखित साहित्य में समाज सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम व प्रगतिवादी आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट चित्रण है। छात्र-छात्राओं ने मुंशी प्रेमचंद के विचार उनकी कहानियों के सर्वश्रेष्ठ वाक्य एवं उनके उपन्यास की सर्वोत्तम विचार को सबके सामने रखा। इस अवसर पर विद्यालय की उपप्राचार्या राखी बनर्जी, हेडमिस्ट्रेस सपना जोशी विद्यालय के साहित्य क्लब के प्रभारी व सभी शिक्षक शिक्षिका व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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