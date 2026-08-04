आईटी मंत्रालय के साथ मेटा अधिकारियों की बैठक आज
नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें भारत में आईटी कानूनों का पालन, एआई सामग्री, और प्रधानमंत्री से जुड़े कंटेंट हटाने को लेकर चर्चा होगी। मेटा से यह सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी कि वह भारत के कानूनों का पालन करे।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मेटा अधिकारियों की बुधवार और गुरुवार को अहम बैठक होगी, जिसमें मेटा के शीर्ष अधिकारी शामिल रहेंगे। बैठक में भारत के अंदर आईटी से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करने, एआई से तैयार सामग्री को रोकने व उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री समेत अन्य प्रमुख हस्तियों से जुड़े कंटेट हटाने में सुरक्षा और जवाबदेही पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे, जो हर मुद्दे पर मेटा के साथ बिंदुवार बातचीत करेंगे। इसके साथ ही मेटा से ठोस आश्वासन चाहेंगे कि वह सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट को लेकर भारत के कानूनों का पालन करना सुनिश्चित कराए।
बीते कुछ दिनों में मेटा से जुड़े काफी विवाद सामने आए हैं। इसमें सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा फेसबुक पर की गई पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने से संबंधित विवाद भी शामिल है। इसको लेकर मेटा कहता आ रहा है कि यह तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ, जिसके लिए मेटा माफी मांग चुकी है। सोमवार को संसदीय समिति के सामने पेश हुए मेटा के अधिकारियों के सामने भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। समिति के सदस्यों ने कहा कि मामला माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। इसलिए जवाबदेही तय कर संबंधित अधिकारियों पर कानूनी के हिसाब से कार्रवाई हो। ऐसे समय पर दो दिन तक मंत्रालय के साथ मेटा अधिकारियों की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।
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