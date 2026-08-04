आईटी मंत्रालय के साथ मेटा अधिकारियों की बैठक आज

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मेटा अधिकारियों की बुधवार और गुरुवार को अहम बैठक होगी, जिसमें मेटा के शीर्ष अधिकारी शामिल रहेंगे। बैठक में भारत के अंदर आईटी से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करने, एआई से तैयार सामग्री को रोकने व उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री समेत अन्य प्रमुख हस्तियों से जुड़े कंटेट हटाने में सुरक्षा और जवाबदेही पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे, जो हर मुद्दे पर मेटा के साथ बिंदुवार बातचीत करेंगे। इसके साथ ही मेटा से ठोस आश्वासन चाहेंगे कि वह सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट को लेकर भारत के कानूनों का पालन करना सुनिश्चित कराए।