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सरकार ने मेटा के अधिकारियों को फिर तलब किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने मेटा के अधिकारियों को तलब किया। यह कदम मोदी की एक पोस्ट हटाए जाने के बाद उठाया गया। मेटा ने नियम बनाए हैं ताकि इस तरह की स्थिति न बनें। 23 जुलाई को मोदी का वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसे बाद में फेसबुक से हटा दिया गया।

सरकार ने मेटा के अधिकारियों को फिर तलब किया

एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी मेटा के अधिकारियों को फिर तलब किया। यह कदम पिछले सप्ताह मेटा के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट को हटाए जाने के बाद उठाया गया। इससे पहले भी सरकार मेटा के अधिकारियों को तलब कर चुकी है।

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मेटा से बातचीत

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को कहा कि हमने मेटा से कहा है कि वे सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारी को भेजें और बताएं कि क्या हो रहा है। उन्होंने यह नहीं बताया कि विशेष रूप से किसे आने के लिए कहा गया।

मोदी का वीडियो पोस्ट

कृष्णन ने आगे कहा कि मेटा ने भारतीय अधिकारियों को बताया कि उन्होंने ऐसी स्थिति को दोबारा होने से रोकने के लिए प्रमुख हस्तियों के अकाउंट से जुड़े नए नियम बनाए। मेटा इंडिया ने टिप्पणी के लिए कोई जवाब नहीं दिया।

23 जुलाई को मोदी की वीडियो पोस्ट छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शनों पर उनका पहला संबोधन था और जिसके कारण शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शनिवार को इस्तीफा देना पड़ा। मोदी का वीडियो मेटा के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और बाद में फेसबुक पर शेयर किया गया था, लेकिन फेसबुक से इसे हटा दिया गया था。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मोदी की पोस्ट क्यों हटाई गई?
मोदी की पोस्ट छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शनों पर उनका पहला संबोधन था।
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