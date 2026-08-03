प्रधानमंत्री की फेसबुक से वीडियो हटाने वाले मेटा अधिकारियों पर हो कार्रवाई

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष सोमवार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष सोमवार को मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधि पेश हुए। बैठक में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो पोस्ट को हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए। इस पर मेटा अधिकारियों ने माफी भी मांगी, लेकिन समिति के सदस्यों ने कहा कि सवाल माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय कर कार्रवाई जरूरी है।

समिति की बैठक सूत्रों का कहना है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में सदस्यों ने मेटा अधिकारियों से पूछा कि फेसबुक से प्रधानमंत्री की पोस्ट किस आधार पर हटाई गई। इस पर अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पोस्ट अस्थायी रूप से हट गई थी, जिसे कुछ ही समय में बहाल कर दिया गया। इस मामले में पहले से भी मेटा द्वारा माफी मांगी गई है और अब फिर से माफी मांगते हैं। इस पर समिति के कई सदस्यों ने कहा कि मामला केवल माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट ध्यान रहे कि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने जेन-जी को संबोधित करते हुए फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जो फेसबुक की तरफ से हटा दी गई। हालांकि कुछ ही समय के बाद वीडियो को फेसबुक पर बहाल कर दिया गया था। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को जवाब तलब किया था, जिस पर मेटा ने तकनीकी गड़बड़ी मानते हुए माफी मांगी, लेकिन उस पर आईटी मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि मामला माफी का नहीं, इसमें कंपनी को अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। इसलिए मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब देने के लिए तलब किया गया था।

अन्य मुद्दों पर चर्चा सूत्रों का कहना है कि बैठक में मुख्य मुद्दा मेटा से जुड़ा रहा, लेकिन इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आम जनता, महिलाओं और बच्चों की गोपनीयता की सुरक्षा और सरकार के सार्वजनिक व्यवस्था के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मेटा के साथ, स्नैप चैट, गूगल व अन्य कंपनियों से प्रतिनिधियों से पूछा गया कि वह किस तरह से इन मुद्दों पर सुरक्षा सुनिश्चित करा रहे हैं।