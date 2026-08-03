Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रधानमंत्री की फेसबुक से वीडियो हटाने वाले मेटा अधिकारियों पर हो कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष सोमवार

प्रधानमंत्री की फेसबुक से वीडियो हटाने वाले मेटा अधिकारियों पर हो कार्रवाई

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष सोमवार को मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े वरिष्ठ प्रतिनिधि पेश हुए। बैठक में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो पोस्ट को हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए। इस पर मेटा अधिकारियों ने माफी भी मांगी, लेकिन समिति के सदस्यों ने कहा कि सवाल माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय कर कार्रवाई जरूरी है।

ये भी पढ़ें:फेसबुक से पीएम मोदी का वीडियो हटाने का मामला गरमाया, Meta के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी

समिति की बैठक

सूत्रों का कहना है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में सदस्यों ने मेटा अधिकारियों से पूछा कि फेसबुक से प्रधानमंत्री की पोस्ट किस आधार पर हटाई गई। इस पर अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पोस्ट अस्थायी रूप से हट गई थी, जिसे कुछ ही समय में बहाल कर दिया गया। इस मामले में पहले से भी मेटा द्वारा माफी मांगी गई है और अब फिर से माफी मांगते हैं। इस पर समिति के कई सदस्यों ने कहा कि मामला केवल माफी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है। इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट

ध्यान रहे कि बीते दिनों प्रधानमंत्री ने जेन-जी को संबोधित करते हुए फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जो फेसबुक की तरफ से हटा दी गई। हालांकि कुछ ही समय के बाद वीडियो को फेसबुक पर बहाल कर दिया गया था। इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को जवाब तलब किया था, जिस पर मेटा ने तकनीकी गड़बड़ी मानते हुए माफी मांगी, लेकिन उस पर आईटी मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि मामला माफी का नहीं, इसमें कंपनी को अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। इसलिए मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब देने के लिए तलब किया गया था।

अन्य मुद्दों पर चर्चा

सूत्रों का कहना है कि बैठक में मुख्य मुद्दा मेटा से जुड़ा रहा, लेकिन इसके अतिरिक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आम जनता, महिलाओं और बच्चों की गोपनीयता की सुरक्षा और सरकार के सार्वजनिक व्यवस्था के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मेटा के साथ, स्नैप चैट, गूगल व अन्य कंपनियों से प्रतिनिधियों से पूछा गया कि वह किस तरह से इन मुद्दों पर सुरक्षा सुनिश्चित करा रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट क्यों हटाई गई?
मेटा अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पोस्ट अस्थायी रूप से हट गई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।