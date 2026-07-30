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मेटा ने सरकार को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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--प्रधानमंत्री के फेसबुक पोस्ट को कुछ समय तक रोकने का है मामला --मेटा की टीम

मेटा ने सरकार को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी

नई दिल्ली, एजेंसी। मेटा ने बुधवार को सरकार को पत्र लिखकर उन बेहतर और कड़े सुरक्षा उपायों की जानकारी दी है, जिन्हें अब प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख अकाउंट्स के लिए लागू किया गया है। सूत्रों ने सोशल मीडिया कंपनी द्वारा मंत्रालय को भेजे गए संदेश का हवाला देते हुए बताया कि अब मेटा अतिरिक्त निगरानी रखेगा और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर कई बार जांच की जाएगी, जिससे कि प्रमुख अकाउंट्स को नहीं रोका जाए।सूत्रों ने बताया कि मेटा की टीम प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट के मामले पर इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह की शुरुआत में सरकारी अधिकारियों से मिल सकती है।

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ज्ञात हो कि सरकार ने मंगलवार को मेटा के एक शीर्ष अधिकारी को तलब किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पोस्ट को फेसबुक ने कुछ समय के लिए रोक दिया था। हालांकि, अमेरिकी मुख्यालय वाली सोशल मीडिया कंपनी ने इसके लिए तकनीकी खराबी को जिम्मेदार ठहराया और माफी मांगी। लेकिन, आईटी मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को अपर्याप्त बताया।

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