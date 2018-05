ALERT! 24 घंटे बाद कभी भी आ सकता है भयंकर तूफान, मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने तूफान और बारिश को लेकर डरा देने वाली चेतावनी जारी की। मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने शुक्रवार को चेतावनी जारी कर कहा है कि 5 से 7 मई के बीच कभी भी भयानक तूफान और तेज बारिश आ सकती है।

इन इलाकों में आ सकता तूफान-

5 मई 2018: मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में लपक गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा देश के पूर्वी इलाकों जैसे- पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मनिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और केरल में धूल भरी तेज आंधी और तेज बारिश होने की आशंका है।



7 मई 2018: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में तेज आंधी, बारिज और बिजली कड़कने की आशंका है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भयंक तूफान आने की आशंका है।

इसके अलावा, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी धूलभरी आंधी और लपक गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी कुछ इलाकों में तेज आंधी और लपक गरज के साथ छीटे पड़ने की आशंका है। 7 मई को असम और मेघालय में भयंकर बारिश होने की आशंका है।

