पुराने नियमों के बदलाव की मांग को सौंपा ज्ञापन
एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन ने बुधवार को आगरा में सीडब्ल्यूई कार्यालय पर कर्नल अनुष कोशी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने दशकों पुराने निर्माण नियमों में संशोधन की मांग की है, जिससे ठेकेदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
एमईएस बिल्डर्स एसोसिएशन ने वर्षों से लंबित पुराने नियमों में संशोधन की मांग को लेकर बुधवार को सीडब्ल्यूई कार्यालय आगरा में पहुंचकर कर्नल अनुष कोशी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि निर्माण कार्यों से जुड़े कई नियम दशकों पुराने हैं। जिनमें बदलाव न होने से ठेकेदारों और बिल्डर्स को व्यावहारिक व प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्षा जीएम मग्गो ने कहा कि रक्षा मंत्री सहित शीर्ष अधिकारियों से कई बार मुलाकात और पत्राचार के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर कार्य बहिष्कार जैसे कदम भी उठाएंगे। महासचिव संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पहने चरण में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। जबकि अगले चरणों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस दौरान एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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