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पुरानी वोल्वो बसों को हटाने के निर्देश, नई बसों का होगा संचालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.की निदेशक मंडल की बैठक संपन्न मेरठ, मुख्य संवाददाता शनिवार को

पुरानी वोल्वो बसों को हटाने के निर्देश, नई बसों का होगा संचालन

मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.की निदेशक मंडल की बैठक संपन्न मेरठ, मुख्य संवाददाताशनिवार को आयुक्त सभागार में कमिश्नर भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.के निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व के निर्णयों की समीक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विभिन्न अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी डीजल वोल्वो बसों को एनसीआर क्षेत्र से बाहर अन्य स्पेशल पर्पस ह्विकल(एसपीवी) में स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए नगरीय परिवहन निदेशालय, लखनऊ को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

कमिश्नर ने बैठक में कहा कि ऐसे वाहन जो अपनी आयु के 15 वर्ष पूरे कर चुके हैं, उनके परमिट तत्काल सरेंडर कर दिये जाएं। इसके साथ ही ​नई बसों के लिए भूमि का चयन करने को कहा गया। कमिश्नर ने मेरठ एसपीवी को आवंटित कुल 100 बसों में से 50 बसों के संचालन के वास्ते मेरठ-दिल्ली बाईपास (एनएच-58) पर उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के उपाध्यक्ष को निर्देशित किया। इस अवसर पर डीएम डॉ.वीके सिंह, मेडा उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, प्रबंध निदेशक मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.दीपक कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी और मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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