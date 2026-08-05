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:ब्रह्मादेवी की छात्राओं ने मेरठ शूटिंग प्रतियोगिता में झटके 69 पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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31 जुलाई से 3 अगस्त तक मेरठ में हुई श्री आनंद प्रकाश मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता में हापुड़ की 60 छात्राओं ने 69 पदक जीते। इनमें 53 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल हैं। कक्षा 9 की सोम्या त्यागी ने चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी और 7100 रुपये का पुरस्कार जीता।

:ब्रह्मादेवी की छात्राओं ने मेरठ शूटिंग प्रतियोगिता में झटके 69 पदक

31 जुलाई से 3 अगस्त तक मेरठ में आयोजित श्री आनंद प्रकाश मेमोरियल शूटिंग प्रतियोगिता में श्रीमती ब्रह्मादेवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हापुड़ की 60 छात्राओं ने भाग लेकर 69 पदक जीते। वहां से लौटने पर विद्यालय में विजेता छात्राओं का स्वागत हुआ। विद्यालय की प्रधानाचार्या मीनाक्षी यादव ने बताया कि शूटिंग कोच के मार्गदर्शन में 60 छात्राओं ने मेरठ शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने 53 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज समेत 69 पदक जीते हैं। ऑल अवर चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ एक एसईएसटी 10 मीटर इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग टारगेट मशीन प्राप्त की।

कक्षा 9वीं की छात्रा सोम्या त्यागी ने राइफल इवेंट की चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी के साथ 7100 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त कर विद्यालय एवं जिले का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया थाा। इसमें उनके विद्यालय की छात्राओं के सबसे ज्यादा पदक रहे। विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि लेफ्टीनेंट कर्नल सचिन कुमार शर्मा द्वारा पदक एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विजेता छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं।

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