मेरठ : मेरठ में तैराकी, फुटबॉल और कुश्ती की चयन प्रक्रिया शुरू
मेरठ में अगस्त माह में विभिन्न प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय चयन ट्रायल की तिथियां घोषित की गई हैं। तैराकी, जूनियर बालिका फुटबॉल और सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। चयनित खिलाड़ी प्रदेश स्तर पर मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
मेरठ। अगस्त माह में विभिन्न प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय चयन ट्रायल की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। अगस्त माह में तैराकी, जूनियर बालिका फुटबॉल और सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक/बालिका तैराकी प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 7 अगस्त को शाम तीन बजे कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। मंडल स्तरीय ट्रायल 10 अगस्त को आलियास फिटनेस एकेडमी, सेक्टर-1, शताब्दी नगर में आयोजित किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 14 से 16 अगस्त तक अयोध्या स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे。
जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता
प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल पांच अगस्त को दोपहर तीन बजे तोपखाना ग्राउंड में तथा मंडल स्तरीय ट्रायल छह अगस्त को सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा। चयनित टीम 10 से 18 अगस्त तक अमेठी में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी।
सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता
प्रदेश स्तरीय समन्वय सब-जूनियर बालक कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल 17 अगस्त को शाम 3 बजे कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में तथा मंडल स्तरीय ट्रायल 18 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे होगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 21 से 23 अगस्त तक कौशांबी में आयोजित की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
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राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।