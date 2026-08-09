मानसिक अस्पताल में महीनेभर से जरूरी दवाएं गायब
वाराणसी के मानसिक अस्पताल पांडेयपुर में जरूरी दवाएं पिछले एक महीने से गायब हैं। सिजोफ्रेनिया, माइग्रेन और अन्य मानसिक रोगों के लिए मरीजों के अभिभावकों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। पांडेयपुर स्थित मानसिक अस्पताल में कई जरूरी दवाएं महीनेभर से गायब हैं। सिजोफ्रेनिया, माइग्रेन और साइकोटिक सहित कई दिमागी रोगों की दवा अभिभावकों को बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें दो-तीन हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आमतौर पर ये दवाएं उन्हें अस्पताल में नि:शुल्क मिल जाती हैं। मानसिक अस्पताल में रोज करीब पांच सौ मरीज आते हैं। इन दिनों दवाओं की कमी से मरीजों के इलाज में व्यवधान हो रहा है। अमिसुलप्रिड नहीं होने से सिजोफ्रेनिया के रोगी परेशान हैं। इस बीमारी में भ्रम, मतिभ्रम और असामान्य व्यवहार की शिकायत होती है। अस्पताल में महीनेभर से माइग्रेन की दवा प्रोप्रानोलोल हाइड्रोक्लोराइड, पार्किंसंस की दवा ट्राइहेक्सीफेनिडिल हाइड्रोक्लोराइड, मिर्गी की दवा ऑक्सकार्बाजेपाइन और मानसिक विकार की दवा हैलपेरिडॉल नहीं है। मजबून, मरीजों के अभिभावक जरूरी दवाएं बाहर से खरीद रहे हैं। याददाश्त और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी की दवा पायरेसेटम, लेवेटिरासिटम-250 भी गायब है। मेडिकल स्टोर वाले अभिभावकों की मजबूरी का खूब फायदा उठा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि दवाओं की निर्बाध आपूर्ति नहीं होने से स्थिति बिगड़ी।
पर्ची की आधी दवाएं ही मिल रही है
मरीजों के पर्चों पर कई दवाएं लिख दी जाती हैं। इनमें कुछ तो अस्पताल में मिल जाती हैं जबकि ज्यादातर अनुपलब्ध रहती हैं। ऐसे में अभिभावक उन्हें बाहर से खरीदने के लिए विवश होते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग दो-तीन हजार रुपये खर्च कर दवा खरीदने में अक्षम होते हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है।
कोट
अधिकतर जरूरी दवाएं हमारे पास हैं। ये मरीजों को नि:शुल्क दी भी जा रही हैं। कई दवा आने वाली है। जल्द ही उपलब्ध होगी।
डॉ. चंद्रप्रकाश मल्ल, निदेशक, मानसिक अस्पताल
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