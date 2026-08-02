आश्रय स्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्क्रीनिंग

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के आश्रय स्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जीएमसीएच स्थित मानसिक विभाग स्क्रीनिंग अभियान चला रही है। आश्रय स्थल में वृद्धाश्रम, केन्द्रीय कारा एवं बच्चा जेल में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी कड़ी में पॉलिटेक्निक चौक स्थित वृद्धाश्रम में स्क्रीनिंग की गई। जीएमसीएच स्थित मानसिक विभाग में कार्यरत मनो सामाजिक कार्यकर्ता एबी ज्वाईनल ने बताया कि वृद्धाश्रम में 95 बुजुर्गों को देखा गया। इनमें से 15 मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान कार्यरत कर्मियों को ऐसे मानसिक पीड़ित के देखभाल संदर्भ में जरूरी जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सभी की काउंसिलिंग की गई। कांउसिलिंग के दौरान ऐसे बुजुर्ग जिन्हें मानसिक परेशानी है। ऐसे लोगों को किस रूप में देखभाल करनी है। किस रूप में दवा खिलानी है। ऐसे जरूरी जानकारी प्रदान की गई। इस तरह के अभियान बीच बीच में केन्द्रीय कारा और बच्चा जेल में भी चलाया जाता है। इस दौरान सभी की काउंसिलिंग के जरिए जरूरी जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि मानसिक रूप से सभी स्वस्थ्य रहे। विशेष किसी तरह की परेशानी किसी को भी दिखने या होने की स्थिति में जीएमसीएच स्थित आउटडोर सेवा के दौरान चल रहे मानसिक विभाग में लोगों को जरूर दिखाना चाहिए ताकि यहां जरूरी उपचार के साथ विभिन्न स्तरों पर चल रहे उपचार का लाभ दिया जा सके。