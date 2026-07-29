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मानसिक संतुलन बनाए रखने को नियमित दिनचर्या, सकारात्मक सोच अपनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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पंडौल, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य एवं अन्य विशेषज्ञों ने तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच पर जोर दिया। कार्यक्रम का समापन मन की स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देते हुए हुआ।

मानसिक संतुलन बनाए रखने को नियमित दिनचर्या, सकारात्मक सोच अपनाएं

पंडौल,एक संवाददाता। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से "आपका मन, आपका भविष्य: नई उम्मीद- एक बेहतर कल"विषय पर एक प्रेरणादायी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य श्री राणा प्रताप सिंह के प्रेरणादायी संबोधन से हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के समग्र विकास का आधार है। उन्होंने छात्रों से तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने, सकारात्मक सोच विकसित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने में संकोच न करने का आह्वान किया।

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कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. मो. इरशाद ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वस्थ मन ही उज्ज्वल भविष्य की नींव रखता है। उन्होंने विद्यार्थियों को मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या, सकारात्मक सोच तथा आपसी संवाद को अपनाने की सलाह दी।

विशेषज्ञों के विचार

संगोष्ठी के सह समन्वयक प्रो. सुमित कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि समय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, तनाव का सही प्रबंधन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से परामर्श लेना मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर प्रो. लखिंदर महतो, प्रो. इम्तियाज आलम एवं प्रो. यूसुफ जमील अकबर ने भी अपने विचार साझा किए। सभी वक्ताओं ने विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने, आत्मविश्वास बनाए रखने तथा मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्व देने का संदेश दिया।

प्रश्नोत्तर सत्र

कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रश्नोत्तर सत्र रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों एवं वक्ताओं ने विस्तारपूर्वक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। संगोष्ठी का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि "स्वस्थ मन ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।" कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा सकारात्मक एवं संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।

सामान्य प्रश्न

संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था?
संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

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