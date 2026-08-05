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पेज चार की खबर छात्र व परिजनो के बीच मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भावना गुप्ता ने छात्रो व परिजनो को दी जानकारी जिले के अधौरा प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहदी करर में आयोजित हुआ कार्यक्रम भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के अधौरा प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहदी करर में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया । इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में आने वाले बच्चों के गार्जियन को मानसिक स्वास्थ्य से अवगत कराया गया। क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाली कुछ बच्चियां मानसिक बीमारी की चपेट में आ गई है ,जिसका कारण स्कूल में भूत प्रेत जैसे भय हैं, इस डर के कारण बेहोश होने लगी थी।

कार्यक्रम का उद्देश्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं लेकिन अब तक कोई भी लड़का प्रभावित नहीं था। लेकिन कुछ लड़कियां डर के कारण मानसिक तौर पर बीमार पड़ने लगी थी। डर का कारण उनका अंधविश्वास जो वहां पुरानी एक पेड़ बरगद को जिम्मेदार बताया जा रहा था कि उसके अंदर से भूत निकलता हैं, जबकि ऐसा वास्तविक नहीं है। कारण से पता चला की बच्चिया रोजाना ऐसी बातों की चर्चा आपस में करते रहती थी, इसमें कुछ बच्चियां उससे भयभीत हो जाती थी। मानसिक विभाग के कर्मी द्वारा स्कूल के सभी शिक्षकों के साथ गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। मानसिक विभाग के टीम द्वारा मानसिक रोग के लक्षण एवं कारण सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण और सबसे महत्वपूर्ण चीज पोषण तत्व की कमी के बारे में विस्तार से बताएं। साथ में यह भी बताएं कि यदि आपको ऐसी समस्याएं बच्चों में या किसी और में भी दिखता है तो आप सर्वप्रथम अस्पताल में उपचार कराए ।

सोशल इवेंट्स और सुझाव स्कूल में आते ही बेहोशी का मुख्य कारण पढ़ाई में रुचि की कमी या पढ़ाई को लेकर तनाव में आना हैं। ऐसे समुह में ज्यादा समय बिताना जहां नकारात्मक बातें या अंधविश्वास की बातें होती हो। शरीर में पोषण तत्व की कमी। डिहाइड्रेशन अफवाह से भयभीत होना। पारिवारिक कारण इत्यादि बताया गया। मानसिक विभाग की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भावना गुप्ता ने बताया कि यदि कोई भ्रम होगा तो टेलीमेनस हेल्पलाइन नंबर14426 पर कॉल करके आप सभी जानकारी ले सकते है। स्कूल में भय को कम करने के लिए बच्चों को पढ़ाई के अलावा मनोरंजन जैसे मोटीवेशनल मूवीज़ , कहानियों को वीडियो द्वारा दिखाया जाए , खेल कूद की प्रतियोगिता , डांस , गाना, कबड्डी ,खो खो इत्यादि को बढ़ावा दे। जिससे बच्चे स्कूल आना पसंद करे । कार्यक्रम के माध्यम से सभी गार्जियन को बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। भय से बचने के लिए सभी को गांव में ही पढ़ाने की बात की गई, जिसपर सभी राजी हुए। कमयूनिटी नर्स सह मैनेजर महजबीन नाज़ द्वारा लोगो को हैंडविल देकर बीमारी के लक्षणों को बताया। साथ ही उपचार के लिए प्रेरित किया। स्कूल के अध्यापक जावेद अख्तर, अध्यापिका मोनिका एवं स्पोर्ट अध्यापक के सहयोग से कार्य को संपादित किया गया। फोटो परिचय 5-भभुआ-09-जिले के अधौरा प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहदी करर में मानसिक स्वास्थ्य इकाई के सदस्यों के साथ स्कूल के टीचर