करीम सिटी कॉलेज में आयोजित हुआ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम
करीम सिटी कॉलेज में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ। छात्रों ने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कीं। प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज और अन्य वक्ताओं ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तनाव, चिंता और अवसाद से बचने के उपायों पर चर्चा की, और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग को चिंताओं का कारण बताया।
करीम सिटी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के तत्वावधान में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने की, जबकि स्वागत भाषण डॉ. जकी अख्तर ने दिया।डॉ. फिरोज इब्राहीमी ने विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य भी जीवन के संतुलन के लिए बेहद अहम है। मुख्य वक्ता के रूप में मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के डॉ. फैसल हसन और शाहरुख खान ने शिरकत की।
वक्ताओं ने तनाव, चिंता और अवसाद से बचने के लिए संतुलित खानपान, बेहतर जीवनशैली अपनाने और बाहरी बाधाओं से दूर रहने पर जोर दिया।कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉ. मोहम्मद रेयाज ने कहा कि आज के दौर में चिंता और अवसाद गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं, जिसके लिए काफी हद तक मोबाइल का अत्यधिक उपयोग जिम्मेदार है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे मोबाइल से दूरी बनाकर रखें ताकि मानसिक संतुलन और जीवन को सुरक्षित रखा जा सके।
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