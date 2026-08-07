किशोरियों को स्वास्थ्य-स्वच्छता का पढ़ाया पाठ, एमएचएम किट वितरित
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता।हत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद शमीम अंसारी ने की। उन्होंने
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से संचालित बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुक्रवार को रामप्यारी उच्च विद्यालय दरिहट में किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच एमएचएम (मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन) किट का वितरण कर उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें