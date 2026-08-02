सरजामदा के शांति नगर में माहवारी जागरूकता चौपाल, निःशुल्क पुनः उपयोग योग्य पैड का वितरण
विश्व जन सेवा ट्रस्ट ने सरजामदा के शांति नगर में माहवारी जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। डॉ. मनीष झा ने महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य, और पर्यावरण संरक्षण पर जागरूक किया। कार्यक्रम में निःशुल्क पुनः उपयोग योग्य सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। यह जागरूकता महिलाओं के स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी।
विश्व जन सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में सरजामदा के शांति नगर में माहवारी जागरूकता चौपाल का आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉ. मनीष झा ने किया। इस अवसर पर महिलाओं एवं किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़े मिथकों, स्वच्छता के सही तरीकों तथा संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं एवं किशोरियों के बीच निःशुल्क पुनः उपयोग योग्य "प्रोजेक्ट बाला" सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। वक्ताओं ने बताया कि पुनः उपयोग योग्य पैड महिलाओं के लिए किफायती होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।डॉ.
मनीष झा ने कहा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके प्रति समाज में खुलकर संवाद होना आवश्यक है। जागरूकता के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है।कार्यक्रम को सफल बनाने में सुशमा बधुक एवं पुतुल बेरा का विशेष सहयोग रहा। ट्रस्ट ने भविष्य में भी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया।
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