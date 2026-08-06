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डॉ. लोहिया के विचारों के सच्चे अनुयायी थे जनेश्वर मिश्र: शमीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर में स्व. जन संघर्षों के प्रेरणास्रोत छोटे लोहिया स्व. जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक गोष्ठी आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी ने बैठक की अध्यक्षता की। गोष्ठी में जनेश्वर मिश्र की समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता और उनके योगदान पर चर्चा की गई।

डॉ. लोहिया के विचारों के सच्चे अनुयायी थे जनेश्वर मिश्र: शमीम

सीतापुर, संवाददाता। प्रखर समाजवादी चिन्तक जन संघर्षों के प्रेरणास्रोत छोटे लोहिया स्व. जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती पर बुधवार दोपहर लोहारबाग स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी और गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ नेता अंकित त्रिवेदी ने किया। सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों ने स्व. जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और श्रद्धासुमन अर्पित किये। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनेश्वर मिश्र डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों के सच्चे अनुयायी थे और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने में उनका अतुलनीय योगदान रहा।

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केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी उन्होंने सादगी और जनसेवा की मिसाल कायम की। यही कारण है कि आज भी उन्हें पूरे देश में सम्मानपूर्वक 'छोटे लोहिया' के नाम से याद किया जाता है। पूर्व विधायक विधायक अनूप गुप्ता ने कहा कि इलाहाबाद में उनको लोग पहले ही छोटे लोहिया के नाम से पुकारने लगे थे। छोटे लोहिया समाजवाद की परिभाषा में यही कहते थे कि समता और सम्पन्नता लाना ही समाजवाद है। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश सचिव क्षत्रपाल सिंह यादव, तौकीर अहमद, राहुल शुक्ला, अशफाक खां, देवनाथ यादव, जयसिंह यादव, अमरदीप शुक्ला, मास्टर सुरेश यादव, चंद्रशेखर यादव, ओमेन्द्र वर्मा, नगर अध्यक्ष अनस खान, डॉ. देशदीपक भार्गव व कमलेश यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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