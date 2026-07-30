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बारिश में बंद हुआ मेहंदी घाट का पीपे वाला पुल, अब 15 किलोमीटर लंबा होगा सफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लगातार बारिश और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मेहंदी घाट का पीपे वाला पुल खोल दिया गया है। इससे गोमती पार के ग्रामीणों और पुराने लखनऊ के बीच संपर्क टूट गया है। अब यात्रियों को 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। जलकुंभी के फैले होने से नाव संचालन भी प्रभावित है।

बारिश में बंद हुआ मेहंदी घाट का पीपे वाला पुल, अब 15 किलोमीटर लंबा होगा सफर

लगातार बारिश और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण मेहंदी घाट का पीपे वाला पुल खोल दिया गया है। इसके चलते गोमती पार के ग्रामीणों और पुराने लखनऊ के बीच सीधा संपर्क फिलहाल टूट गया है। अब दोनों ओर के लोगों को करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ेगा। -------

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हजारों लोगों की बढ़ी परेशानी

मेहंदी घाट पुल से ठाकुरगंज आने-जाने वाले लोगों के लिए पीपे वाला पुल सबसे आसान और कम दूरी का मार्ग था। पुल हटने के बाद स्थानीय निवासियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और छोटे व्यापारियों को लंबा चक्कर लगाकर आवाजाही करनी पड़ेगी, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ेंगे।

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जलकुंभी से ढकी गोमती, नाव संचालन भी प्रभावित

मेहंदी घाट के आसपास गोमती नदी में जलकुंभी पूरी तरह फैल गई है। हालत यह है कि कई स्थानों पर पानी तक दिखाई नहीं दे रहा। इससे नाव संचालन में भी दिक्कतें आ रही हैं और नदी पार करने वाले लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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नुकसान और हादसे से बचाव के लिए उठाया कदम

नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि हर वर्ष बारिश के मौसम में एहतियात के तौर पर पीपे वाला पुल खोल दिया जाता है। यदि पुल को समय पर नहीं हटाया जाए तो तेज बहाव में उसके बहने का खतरा रहता है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जलस्तर सामान्य होने के बाद दोबारा पीपे वाला पुल स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों की आवाजाही पहले की तरह सुचारु हो सकेगी।

सामान्य प्रश्न

मेहंदी घाट में पुल क्यों खोला गया?
मेहंदी घाट का पीपे वाला पुल लगातार बारिश और गोमती नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण खोला गया है।

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